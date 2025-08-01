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Від України чекають подальших кроків у боротьбі з корупцією

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У Німеччині очікують, що Україна продовжить зусилля у боротьбі з корупцією після затвердження закону №13533, покликаного виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

В німецькому МЗС назвали голосування за закон "позитивним і необхідним кроком на шляху до відновлення втраченої довіри".

"Тепер необхідно продовжити реформи у сфері боротьби з корупцією", – наголошується в заяві.

НАБУ, САП
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