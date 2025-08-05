Власюк: Коли завершиться дедлайн, Трамп може запровадити комбіновані заходи проти росії

Президент США Дональд Трамп може запровадити комбіновані заходи проти росії - вторинні тарифи і санкції, коли завершиться встановлений дедлайн.
Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Власюк підкреслив, що в американського лідера є всі інструменти для того, щоб запровадити проти росії будь-які санкції.
"Хороша новина в тому, що, за моєю інформацією, у них уже є підготовлене рішення щодо санкцій проти росії. Якщо хочете "меню", яке вони запропонують президенту Трампу. Я думаю, що це буде певний мікс і вторинних тарифів, і вторинних санкцій", - додав він.
За словами Власюка, йдеться про 100% вторинних тарифів, а також санкції проти конкретних компаній і людей.
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