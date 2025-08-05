Освітній комітет Ради: Цьогоріч 80% вступників до аспірантури – чоловіки

Цьогоріч 80% вступників до аспірантури – чоловіки. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракція "Слуга народу") у Тelegram-каналі, передають Українські Новини.

"Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру – чоловіки. Приблизно стільки ж складає доля чоловіків серед тих, хто не зʼявився на тестування. В середньому серед всіх спеціальностей таких виявилось 20,4%... Якщо говорити за магістратуру ситуація більш звична. Чоловіків та жінок вступників цього року тут практично порівну (жінок 48,2%), кількість тих, хто не зʼявився на тестування – 16,3%", - повідомив він.

Бабак зазначив, що, у цьому році вступники складали тест на загальну навчальну компетентність, іноземну мову, а також іспит за спеціальністю.

За його словами, що стосується загальної компетентності, тут все доволі позитивно: 6 з 13 591 – не подолали поріг в аспірантуру, 79 з 93 632 – в магістратуру. Більше половини майбутніх аспірантів і магістрів (65,3%) отримали вищий бал (від 150 до 200).

Щодо іноземної мови: в аспірантуру не подолали поріг 298 вступники (2,7%), при чому, абсолютна більшість серед них – чоловіки (212), жінок – 86; в магістратуру не подолали поріг 4,87%, тут чоловіків і жінок майже порівну – 50/50%.

"Загалом, основна сесія показала хороші результати серед вступників, як в аспірантуру, так і магістратуру", - підсумував він.