ФОП 1-3 групи: Коли обов'язково використовувати ПРРО

В Україні фізичні особи-підприємці (ФОП) поділяються на групи залежно від системи оподаткування. Для представників 1–3 груп використання програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) стало обов’язковим з початку 2022 року в низці ситуацій. Незважаючи на спрощену систему оподаткування, такі підприємці зобов’язані оформлювати фіскальні чеки під час проведення розрахунків із споживачами. Нижче розглянемо, коли саме потрібно застосовувати ПРРО, які є винятки та до яких наслідків може призвести порушення вимог законодавства.

Що таке ПРРО?

Програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) — це цифрова альтернатива традиційним касовим апаратам. Він дозволяє формувати та передавати фіскальні чеки через інтернет без необхідності придбання спеціального обладнання. Усі операції здійснюються в електронному вигляді, а дані автоматично передаються до Державної податкової служби.

Таке рішення спрощує ведення бізнесу, особливо для малого підприємництва. Воно усуває потребу в паперовому обліку, полегшує аналітику продажів та може бути інтегроване з внутрішніми системами обліку. Детальніше про підключення ПРРО для ФОП можна дізнатися на сайті податкової служби.

Коли ФОП 1–3 груп зобов’язані використовувати ПРРО?

ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, зобов’язані використовувати ПРРО у випадках проведення розрахункових операцій, зокрема:

продаж товарів або послуг за готівку чи безготівкові кошти;

приймання оплати через POS-термінали;

оплату через інтернет (у тому числі післяплатою під час доставки);

повернення грошових коштів.

З 1 січня 2022 року ПРРО зобов’язані застосовувати всі ФОП другої та третьої груп, незалежно від обсягу доходу. Виняток становлять лише ті підприємці, які не проводять розрахунків зі споживачами (наприклад, здають майно в оренду виключно юридичним особам).

Винятки щодо використання ПРРО

Існують категорії ФОП, які звільнені від обов’язкового застосування ПРРО. Наприклад:

ФОП першої групи, якщо їх діяльність не пов’язана з роздрібною торгівлею або наданням послуг населенню;

ФОП, які працюють виключно з юридичними особами;

окремі види діяльності, як-от сільське господарство, індивідуальна творча діяльність, репетиторство — за умови, що вони не передбачають масового обслуговування споживачів.

Однак важливо пам’ятати: якщо підприємець здійснив хоча б одну розрахункову операцію з фізичною особою без видачі фіскального чека, це вже може розцінюватися як порушення законодавства.

Штрафи та наслідки за порушення правил

Порушення вимог щодо застосування ПРРО тягне за собою фінансову відповідальність. Штраф за розрахунок без фіскального чека може становити від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Повторні порушення збільшують розмір штрафу та можуть призвести до припинення діяльності.

Крім того, відсутність фіскальних чеків може привернути увагу податкових органів, що нерідко призводить до додаткових перевірок і донарахувань податків. Застосування ПРРО забезпечує прозорість розрахунків, знижує ризики перевірок і сприяє дотриманню норм законодавства.

Використання ПРРО — це не лише вимога закону, а й ефективний інструмент автоматизації обліку, підвищення довіри клієнтів і зменшення адміністративного навантаження в бізнесі.