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У Державному центрі зайнятості назвали найрідкісніші професії на ринку зайнятості

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Серед професій, які можна вважати рідкісними в Україні, є регент, трунар та терапевт мови і мовлення. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у Державному центрі зайнятості.

"Державна служба зайнятості має приклади, коли за допомогою звертаються роботодавці, які хочуть укомплектувати досить рідкісні вакансії. Шукачі роботи теж часом звертаються до нас за сприянням у пошуку відносно незвичних робочих місць", - повідомили в Державному центрі зайнятості.

Державний центр зайнятості підібрав 10 прикладів професій, які можна вважати рідкісними в Україні:

⦁ актуарій – фахівець, який займається оцінкою та управлінням ризиками, особливо в страховій та фінансовій сферах. Він використовує математичні та статистичні методи для розробки страхових тарифів, розрахунку пенсійних виплат, оцінки фінансових ризиків та інше;

⦁ хормейстер – фахівець, який керує хоровим колективом, відповідає за підбір репертуару, навчання хористів, а також підготовку хору до виступів та концертів. Іншими словами, хормейстер – це диригент хору, який керує співом усіх його членів.

⦁ асистент артиста-соліста-органіста – фахівець, який допомагає органісту у виконанні музичних творів, здійснюючи тембральні та динамічні зміни звучання за вказівкою органіста та відповідно до композиторського задуму;

⦁ регент – диригент церковного хору;

⦁ терапевт мови і мовлення – фахівець, який працює з усім спектром розладів комунікації. Він проводить діагностику мовних порушень, використовуючи різні оціночні інструменти, такі як тестування мовних навичок, оцінка функціональної комунікації та сприйняття мовлення;

⦁ церковний служитель – паламар, дяк, помічник капелана;

⦁ ентомолог – спеціаліст, який вивчає комах: їх особливості будови, етапи розвитку, території проживання тощо);

⦁ гример-пастижер – фахівець, що робить різної складності персонажний грим, художні зачіски, вміє виготовляти бороди, вуса, бакенбарди, перуки тощо для театральних, кіно- та телевізійних постановок;

⦁ трунар – майстер з виготовлення та оздоблення трун;

⦁ сомельє – працівник бару чи ресторану, відповідальний за вибір, зберігання та подачу вин, а також надання рекомендацій клієнтам щодо вибору алкогольних напоїв.

Окрім того, у липні Державна служба зайнятості розповідала про незвичайні та рідкісні професії України за 2025 рік.

Серед незвичних та рідкісних спеціалістів, яких шукали роботодавці були:

⦁ іхтіолог. Іхтіологія – це наука про риб, іншими словами – рибознавство. Серед вакансій Служби зайнятості був запит на вченого, фахівця з іхтіології. Головними завданнями цієї професії є вивчення будови, еволюційного розвитку, форм життєдіяльності та особливостей розмноження риб. Така вакансія з’являлася не в "морській", а в "озерній" області – на Волині;

⦁ беконник. Якщо вам здається, що назва цієї професії походить від слова "бекон", то ви абсолютно праві. Такий спеціаліст – це м’ясник, який спеціалізується на обробці та приготуванні бекону. Погодьтеся, є велика спокуса мати такий запис у трудовій книзі. Посаду спеціаліста з бекону пропонував Харківський обласний центр зайнятості;

⦁ фельд’єгер. Назва походить від двох німецьких слів feld — "поле" і Jäger — "мисливець", але професія не має нічого спільного з захопленням полюванням. Сьогодні це слово означає професію кур’єра, який доставляє особливо важливі документи. Така вакансія з’являлася у чотирьох регіонах: на Вінничині, Волині, Миколаївщині та у Харківській області.

вакансії, Державний центр зайнятості, професії
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