Трамп хоче запровадити мита на напівпровідники та чипи

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має плани запровадити нові мита на напівпровідники та чипи найближчим часом.
Як заявив глава Білого дому в ефірі CNBC, США можуть запровадити протягом наступного тижня або приблизно в цей час.
«Ми маємо намір зробити оголошення про напівпровідники і чипи. Ми хочемо, щоб їх виробляли в США», – наголосив Трамп.
За словами президента США, протягом цього часу він заявить про додаткові мита на фармацевтичну продукцію.
Нагадаємо, у середу, 30 липня, президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на окремі категорії імпортної мідної продукції запроваджуються мита у розмірі 50%.
У Білому домі зазначили, що такий крок продиктований потребами національної безпеки.
Нові мита США набули чинності з 1 серпня та охопили напівфабрикатну мідну продукцію, а також вироби з високим вмістом міді.
Водночас обмеження не стосуються мідної сировини, зокрема таких позицій, як мідні руди, концентрати, штейни чи брухт.
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