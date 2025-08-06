Трамп хоче запровадити мита на напівпровідники та чипи

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має плани запровадити нові мита на напівпровідники та чипи найближчим часом.

Як заявив глава Білого дому в ефірі CNBC, США можуть запровадити протягом наступного тижня або приблизно в цей час.

«Ми маємо намір зробити оголошення про напівпровідники і чипи. Ми хочемо, щоб їх виробляли в США», – наголосив Трамп.

За словами президента США, протягом цього часу він заявить про додаткові мита на фармацевтичну продукцію.

Нагадаємо, у середу, 30 липня, президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким на окремі категорії імпортної мідної продукції запроваджуються мита у розмірі 50%.

У Білому домі зазначили, що такий крок продиктований потребами національної безпеки.

Нові мита США набули чинності з 1 серпня та охопили напівфабрикатну мідну продукцію, а також вироби з високим вмістом міді.

Водночас обмеження не стосуються мідної сировини, зокрема таких позицій, як мідні руди, концентрати, штейни чи брухт.