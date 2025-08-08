Войти

Європейський Союз вітає будь-які зусилля для сталого припинення вогню в Україні

Європейський Союз вітає будь-які зусилля, спрямовані на досягнення сталого припинення вогню в Україні. Про це заявила на брифінгу у Брюсселі 7 серпня офіційна представниця зовнішньополітичної служби ЄС Аніта Гіппер, відповідаючи на запитання про плани у межах мирних зусиль, озвучені президентом США Дональдом Трампом, після зустрічі спецпредставника США Стіва Віткоффа з путіним, і роль ЄС, пише УНН.

"Ніхто не хоче більше миру, ніж Україна та ЄС. Цілком очевидно, що росія не зацікавлена в жодному мирі як такому, тому що ми бачили це в їхніх діях, а не в їхніх словах", - сказала Гіппер.

"Звичайно, ми вітаємо будь-який тиск, коли справа доходить до забезпечення участі росії в переговорах, ми вітаємо будь-яку роботу, спрямовану на досягнення сталого припинення вогню", - наголосила Гіппер.

Гіппер додала, що ЄС підтримує Україну і працює з усіма міжнародними партнерами, щоб Україна була "максимально сильна на полі бою" та "могла бути у максимально сильній позиції за столом переговорів".

"Ми підтримуємо справедливий і тривалий мир для України, і наша прихильність щодо цього жодним чином не змінилася", - додала речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

