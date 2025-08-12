Войти

Рекордний показник за весь період існування NCTS в Україні: Місячна кількість декларацій перетнула позначку у 8346 переміщень

114

У липні 2025 року кількість переміщень товарів за процедурою спільного транзиту (NCTS), розпочатих українською митницею, перевищила 8 тисяч.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України та Міністерства фінансів.

Як зазначається, місячна кількість декларацій Т1, розпочатих митними органами України, перетнула позначку у 8346 переміщень. Цей показник став найвищим за весь період існування NCTS в Україні, який стартував у жовтні 2022 року.

"Такий результат - це не просто статистика, а яскраве свідчення ефективності української митниці та тісної співпраці з бізнесом як рівноправним партнером, цифровізації процесів та подальшої інтеграції в європейське митне співтовариство", - йдеться в повідомленні Держмитслужби.

Загалом, від початку міжнародного застосування в Україні процедури спільного транзиту (NCTS) загальна кількість декларацій склала 208 тис. декларацій: митниця відправлення (Т1) – 157 тис. і як митниця призначення (Т2) – 51 тисяч.

