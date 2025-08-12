Підтримка не є безмежною: МЗС Чехії застерігає Україну від сповільнення темпу реформ

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, що розпочав у понеділок візит до України, застеріг Київ від сповільнення темпу реформ, наголошуючи: підтримка не є безмежною.
Про це Ліпавський написав у колонці, що вийшла на "Європейській правді".
За словами міністра, українці усвідомлюють, що у майбутньому безпеку і процвітання країни забезпечить лише інтеграція країни до Європейського Союзу і НАТО.
Він запевнив, що на цьому шляху Україна має підтримку Праги – та допомога, однак, має свої умови. "У цьому Україна має нашу велику підтримку, хоча і не безмежну", – написав Ліпавський.
Міністр дав зрозуміти, що підтримка продовжиться за умови, що Україна буде дотримуватись визначених вимог.
"Україна не повинна сповільнювати реформи в країні, так само як і не повинна ставити під сумнів верховенство права та антикорупційні заходи. Це – крихкі, але необхідні складові правил українського шляху до Європи. Ми не відступимо від цих вимог", – заявив глава чеської дипломатії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023