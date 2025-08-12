Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Підтримка не є безмежною: МЗС Чехії застерігає Україну від сповільнення темпу реформ

91

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, що розпочав у понеділок візит до України, застеріг Київ від сповільнення темпу реформ, наголошуючи: підтримка не є безмежною.

Про це Ліпавський написав у колонці, що вийшла на "Європейській правді".

За словами міністра, українці усвідомлюють, що у майбутньому безпеку і процвітання країни забезпечить лише інтеграція країни до Європейського Союзу і НАТО.

Він запевнив, що на цьому шляху Україна має підтримку Праги – та допомога, однак, має свої умови. "У цьому Україна має нашу велику підтримку, хоча і не безмежну", – написав Ліпавський.

Міністр дав зрозуміти, що підтримка продовжиться за умови, що Україна буде дотримуватись визначених вимог.

"Україна не повинна сповільнювати реформи в країні, так само як і не повинна ставити під сумнів верховенство права та антикорупційні заходи. Це – крихкі, але необхідні складові правил українського шляху до Європи. Ми не відступимо від цих вимог", – заявив глава чеської дипломатії.

МЗС Чехії
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 12 августа 2025
Понедельник, 11 августа 2025
Воскресенье, 10 августа 2025
Суббота, 9 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023