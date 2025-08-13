Кабмін збільшив президентські стипендії для студентів та аспірантів

Кабінет Міністрів збільшив з вересня розміри академічних стипендій Президента для студентів закладів вищої освіти до 10 тис. гривень і встановив стипендії Президента для аспірантів 23,7 тис. гривень.

Про це йдеться у постанові № 957 від 11 серпня, передають Українськi Новини.

Зокрема розмір академічної стипендії Президента для студентів складає:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 2750 до 6320 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти (коледжі, технікуми), які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр", - з 3320 до 7600 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - з 4400 до 10 000 гривень на місяць.

Для аспірантів розмір академічної стипендії Президента встановлений у розмірі 23 700 гривень на місяць.