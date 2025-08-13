Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Менше половини українців вважають США надійним союзником, - опитування

112

Переважна більшість громадян України, як і раніше вважають Європу надійним союзником України, щодо США ставлення змінювалося залежно від заяв президента Дональда Трампа.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає "Європейська правда".

З вересня 2022 року КМІС регулярно ставив запитання про сприйняття політики Заходу щодо України.

Утім, після вступу на посаду Дональда Трампа ситуація істотно змінилася і опитування в лютому показало, що тепер є диференційоване ставлення до Європи і США, а "Захід" скоріше асоціюється з Європою. Тому зараз соціологи ставлять два запитання – окремо про Європу і окремо про США.

Більшість українців – 63% – продовжують вважати, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так – 27%. При цьому з початку року ситуація фактично не змінюється і стабільно 63-64% українців сприймають Європу як надійного союзника.

У випадку США ситуація, навпаки, дуже динамічна. Уже в лютому-березні 2025 року, тобто після початку перемовин США і Росії та специфічних заяв з боку нового керівництва США стосовно війни, 39% вважали США надійним союзником України, а 48% відповіли, що США втомилися і тиснуть на Україну для неприйнятного миру.

Проте найнижчий показник був зафіксований далі в березні – лише 24% тоді відповіли, що США лишаються союзником України, а переважна більшість (67%) зазначали, що США вимагають від України неприйнятного миру.

Далі сприйняття політики США почало покращуватися. Так, у травні-червні вже 32% вважали США надійним союзником, не вважали так – 58%. А за результатами останнього опитування, тобто в липні – на початку серпня 42% сприймали США надійним союзником, а 38% вважали, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру.

Водночас соціологи підкреслили, що опитування було завершене 4 серпня, тобто до візиту спеціального представника президента США Стіва Віткоффа в росію 6 серпня і, відповідно, до подальшого рішення про проведення зустрічі Трампа і путіна.

опитування
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 13 августа 2025
Вторник, 12 августа 2025
Понедельник, 11 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023