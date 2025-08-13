Менше половини українців вважають США надійним союзником, - опитування

Переважна більшість громадян України, як і раніше вважають Європу надійним союзником України, щодо США ставлення змінювалося залежно від заяв президента Дональда Трампа.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає "Європейська правда".

З вересня 2022 року КМІС регулярно ставив запитання про сприйняття політики Заходу щодо України.

Утім, після вступу на посаду Дональда Трампа ситуація істотно змінилася і опитування в лютому показало, що тепер є диференційоване ставлення до Європи і США, а "Захід" скоріше асоціюється з Європою. Тому зараз соціологи ставлять два запитання – окремо про Європу і окремо про США.

Більшість українців – 63% – продовжують вважати, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так – 27%. При цьому з початку року ситуація фактично не змінюється і стабільно 63-64% українців сприймають Європу як надійного союзника.

У випадку США ситуація, навпаки, дуже динамічна. Уже в лютому-березні 2025 року, тобто після початку перемовин США і Росії та специфічних заяв з боку нового керівництва США стосовно війни, 39% вважали США надійним союзником України, а 48% відповіли, що США втомилися і тиснуть на Україну для неприйнятного миру.

Проте найнижчий показник був зафіксований далі в березні – лише 24% тоді відповіли, що США лишаються союзником України, а переважна більшість (67%) зазначали, що США вимагають від України неприйнятного миру.

Далі сприйняття політики США почало покращуватися. Так, у травні-червні вже 32% вважали США надійним союзником, не вважали так – 58%. А за результатами останнього опитування, тобто в липні – на початку серпня 42% сприймали США надійним союзником, а 38% вважали, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру.

Водночас соціологи підкреслили, що опитування було завершене 4 серпня, тобто до візиту спеціального представника президента США Стіва Віткоффа в росію 6 серпня і, відповідно, до подальшого рішення про проведення зустрічі Трампа і путіна.