За останні два тижні в порту Чорноморськ виявили дві партії безакцизних сигарет, пов’язані з компаніями Козловського

За останні два тижні у порту Чорноморськ («Рибний порт») зафіксовано два випадки спроби переміщення великих партій тютюнових виробів без акцизних марок, відправником яких у митних документах значиться ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК» (код ЄДРПОУ 37741731), бенефіціаром якого є львівський бізнесмен Григорій Козловський. В обох випадках використано однакову схему документального «експорту» продукції, яка фактично не відповідає вимогам країни призначення.
Перший контейнер (MRSU4885915) містив близько 1000 ящиків сигарет Compliment Винниківської тютюнової фабрики без акцизних марок. Формально він прямував до Сирії, однак маркування пачок не відповідало нормам сирійського законодавства: відсутнє попередження арабською мовою, не вказано вміст нікотину, смоли та чадного газу. Це створювало підстави вважати експорт фіктивним із подальшим продажем товару на внутрішньому ринку або контрабандою до ЄС.
Другий контейнер (HPCU2357332) був завантажений сигаретами Marvel. Одержувач — турецька компанія-оператор duty free LLC “ADEM. KANER VE KARDESI (DFS) LTD” (м. Нікосія, Турецька Республіка Північного Кіпру). Продукція не відповідала вимогам турецького законодавства, а також українським нормам: відсутні акцизні марки, маркування не державною мовою. Крім того, з жовтня 2023 року в Україні заборонено виробництво та реалізацію тютюнових виробів для магазинів безмитної торгівлі.
Обидві партії потенційно підпадають під статті 204 та 201-4 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та незаконне переміщення підакцизних товарів через кордон). За словами експертів, документальний експорт у таких схемах використовується для прикриття нелегального обігу сигарет усередині країни: у разі виявлення безакцизної продукції виробники демонструють митні документи та заявляють про «підробки».
Правоохоронні органи офіційно не повідомляли про затримання чи арешт обох контейнерів.
