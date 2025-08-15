Гроссі: Команда МАГАТЕ зафіксувала труднощі із постачанням охолоджувальної води для реакторів ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 12 серпня зафіксували труднощі із забезпеченням надійного водопостачання шести реакторів тимчасово окупованої рф Запорізької атомної електростанції. Про це заявив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За останні два тижні фахівці МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжували контролювати роботу систем охолодження. Усі шість реакторів станції з весни 2024 року перебувають у стані холодної зупинки.

У такому стані ЗАЕС не виробляє електроенергію, але охолодження все ще необхідне для систем безпеки, активних зон та басейнів з відпрацьованим паливом, пояснили в Агенції.

"Команда наголосила на все більших труднощах із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для шести реакторів та їхніх систем безпеки в стані холодної зупинки, особливо за нинішніх спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування висока", – повідомили в МАГАТЕ,

В Агенції зазначили, що 12 серпня місія МАГАТЕ зафіксувала дим в адмінбудівлі, де розташований її офіс, після повідомлень про пожежу поблизу градирень. Задимлення неподалік енергоблоків, за оцінкою фахівців, не вплинуло на ядерну безпеку та не призвело до підвищення рівня радіації.

Під час обходу команда виявила обгорілі дерева поблизу градирень.

Також у МАГАТЕ повідомили про обстріл, який стався приблизно за 1,2 км від межі промислового майданчика станції.