Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Корейська корпорація планує відновити повноцінну роботу свого зернового терміналу в Миколаївській області

115

Південнокорейська корпорація POSCO International має плани відновити повноцінну роботу свого зернового терміналу в Миколаївській області, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства за підсумками зустрічі міністра Олексія Соболева з представниками бізнесу під час робочої поїздки до Одеси.

У міністерстві уточнили, що на зустрічі обговорювалися перспективи розбудови інфраструктури для зберігання зернових та овочевої продукції (сховища та холодильні камери).

"Українська сторона наголосила на необхідності напрацювання механізмів захисту бізнесу в умовах війни та зниження вартості морського страхування. Разом з тим уряд працює над програмою підтримки з відновлення торговельних шляхів Миколаївщини", - підкреслюється в повідомленні.

Корейська делегація у складі віце-президента POSCO International Corporation КіМ Йонг Хюні і директора з продажів POSCO International Ukraine Ан Сухьон відзначила співпрацю українського уряду з Фондом економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Через програму EDCF та KEXIM Bank корейські компанії мають можливість долучитись до трансформаційної відбудови України. Зокрема і POSCO, яка має досвід з реалізації інфраструктурних проєктів за кордоном.

Серед пріоритетів компанії – будівництво в Одесі теплоелектроцентралі на RDF-паливі (Refuse-derived fuel – паливо, що виробляється з відходів). Вже проведено консультації з адміністрацією міста з питань навколишнього середовища та енергоефективності. Попередньо проєкт будівництва ТЕЦ в Одесі включено до переліку пріоритетних.

"Проєкт в Одесі дуже важливий для нашого міністерства, тому що він поєднує інвестиційну складову та екологічний компонент. Ініціатива спрямована на захист навколишнього середовища та впровадження сучасних технологій зі скорочення викидів. У перспективі таку практику можна поширити й на інші регіони України. Цей проєкт Агентство відновлення подає до Єдиного проєктного портфеля держави, очікується його експертна оцінка та подальше затвердження Стратегічною інвестиційною радою", – зазначив Соболев.

Щодо реалізації спільного проєкту з АТ "Укрзалізниця" – будівництво залізничного депо – наразі розглядаються різні механізми залучення, зокрема інструменти державних закупівель і державно-приватного партнерства. Перший шлях відкриває для корейських компаній більше можливостей взяти участь у відновленні України, другий – локалізацію та залучення до проєкту українських виробників в рамках державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на стимулювання розвитку національного виробництва.

POSCO
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 26 августа 2025
Понедельник, 25 августа 2025
Воскресенье, 24 августа 2025
Суббота, 23 августа 2025
Пятница, 22 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023