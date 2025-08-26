Корейська корпорація планує відновити повноцінну роботу свого зернового терміналу в Миколаївській області

Південнокорейська корпорація POSCO International має плани відновити повноцінну роботу свого зернового терміналу в Миколаївській області, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства за підсумками зустрічі міністра Олексія Соболева з представниками бізнесу під час робочої поїздки до Одеси.

У міністерстві уточнили, що на зустрічі обговорювалися перспективи розбудови інфраструктури для зберігання зернових та овочевої продукції (сховища та холодильні камери).

"Українська сторона наголосила на необхідності напрацювання механізмів захисту бізнесу в умовах війни та зниження вартості морського страхування. Разом з тим уряд працює над програмою підтримки з відновлення торговельних шляхів Миколаївщини", - підкреслюється в повідомленні.

Корейська делегація у складі віце-президента POSCO International Corporation КіМ Йонг Хюні і директора з продажів POSCO International Ukraine Ан Сухьон відзначила співпрацю українського уряду з Фондом економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Через програму EDCF та KEXIM Bank корейські компанії мають можливість долучитись до трансформаційної відбудови України. Зокрема і POSCO, яка має досвід з реалізації інфраструктурних проєктів за кордоном.

Серед пріоритетів компанії – будівництво в Одесі теплоелектроцентралі на RDF-паливі (Refuse-derived fuel – паливо, що виробляється з відходів). Вже проведено консультації з адміністрацією міста з питань навколишнього середовища та енергоефективності. Попередньо проєкт будівництва ТЕЦ в Одесі включено до переліку пріоритетних.

"Проєкт в Одесі дуже важливий для нашого міністерства, тому що він поєднує інвестиційну складову та екологічний компонент. Ініціатива спрямована на захист навколишнього середовища та впровадження сучасних технологій зі скорочення викидів. У перспективі таку практику можна поширити й на інші регіони України. Цей проєкт Агентство відновлення подає до Єдиного проєктного портфеля держави, очікується його експертна оцінка та подальше затвердження Стратегічною інвестиційною радою", – зазначив Соболев.

Щодо реалізації спільного проєкту з АТ "Укрзалізниця" – будівництво залізничного депо – наразі розглядаються різні механізми залучення, зокрема інструменти державних закупівель і державно-приватного партнерства. Перший шлях відкриває для корейських компаній більше можливостей взяти участь у відновленні України, другий – локалізацію та залучення до проєкту українських виробників в рамках державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на стимулювання розвитку національного виробництва.