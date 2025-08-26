Мінекономіки: З початку 2025 року програмою "єОселя" скористалися понад 4,3 тисячі українців

За минулий тиждень за програмою “єОселя” видали 162 кредити на загальну суму 294 мільйони гривень. З них 116 позик взяли на придбання житла на первинному ринку, і 41 з цих об’єктів ще будується.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Більшість позик отримали пільгові категорії громадян під 3% річних:
Кредити під 7% отримали:
Найбільше кредитів надали в Київській області (53), місті Києві (37), Івано-Франківській (14) та Львівській (11) областях.
За типом нерухомості: 116 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 41 – об’єкт на стадії будівництва. Ще 46 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.
З початку 2025 року програмою "єОселя" скористалися понад 4,3 тисячі українців. Загальна сума виданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,9 млрд грн.
Загалом з моменту старту програми у жовтні 2022 року вже оформлено 19 002 кредити на понад 31,7 мільярда гривень.
