Мінекономіки: З початку 2025 року програмою "єОселя" скористалися понад 4,3 тисячі українців

За минулий тиждень за програмою “єОселя” видали 162 кредити на загальну суму 294 мільйони гривень. З них 116 позик взяли на придбання житла на первинному ринку, і 41 з цих об’єктів ще будується.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Більшість позик отримали пільгові категорії громадян під 3% річних:

55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

9 медичних працівників;

6 педагогів;

1 науковець.

Кредити під 7% отримали:

64 українці, що не мали власного житла;

20 внутрішньо переміщених осіб;

7 ветеранів.

Найбільше кредитів надали в Київській області (53), місті Києві (37), Івано-Франківській (14) та Львівській (11) областях.

За типом нерухомості: 116 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 41 – об’єкт на стадії будівництва. Ще 46 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку.

З початку 2025 року програмою "єОселя" скористалися понад 4,3 тисячі українців. Загальна сума виданих пільгових кредитів на житло сягнула 7,9 млрд грн.

Загалом з моменту старту програми у жовтні 2022 року вже оформлено 19 002 кредити на понад 31,7 мільярда гривень.