МОН: З 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчається менше ніж 45 дітей

118

З 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчається менше ніж 45 дітей, через високу вартість навчання на одного учня.

Про це у відповідь на запит hromadske повідомило Міністерство освіти і науки у вівторок, 26 серпня.

У Міносвіти зазначили, що вирішувати питання щодо закриття шкіл мають місцеві органи влади, оскільки їм доведеться фінансувати навчальні заклади з власного бюджету.

"З 1 вересня 2025 року не фінансуватимуть коштом освітньої субвенції школи (крім закладів початкової освіти), із кількістю учнів менш як 45, а з 1 вересня 2026 року — менш як 60. Інформації про кількість таких закладів наразі ще немає. У Міносвіти кажуть, що вона буде після подання статистичної звітності станом на новий 2025-2026 навчальний рік", - йдеться у матеріалі.

Видання нагадує, що на навчання одного учня у селі держава витрачає нарік у середньому 30,4 тисячі гривень, подекуди доходить до 51 тисячі гривень, тоді як для міста вартість становить 24,4 тисячі гривень. Різниця у вартості полягає у потребі платити зарплатню великій кількості працівників закладу, в якому вчиться мало дітей, наголосили в Міносвіти.

При цьому місцеве самоврядування відповідатиме за працевлаштування вчителів, якщо місцева влада вирішить закрити школу.

