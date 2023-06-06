У МОН розповіли, як учням, які повернулися з-за кордону, зарахуватися до школи в Україні

Учням, які через війну відвідують школи за кордоном, зарахують результати навчання в Україні. Для зарахування дитини до школи після повернення в Україну один із батьків, опікун чи законний представник має подати відповідну заяву. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки України.

Дитину зараховують в ту ж школу, в якій вона навчалася раніше, або в іншу, якщо так хочуть батьки.

МОН рекомендує школам враховувати всі дані про успішність із закордонних навчальних закладів під час зарахування до українських (за предметами, що дублюються в програмі). Для цього потрібна довідка зі школи, де вчився учень.

На підставі інформаційної довідки, що містить результати навчання, зараховують предмети, які є у навчальному плані як закордонної, так і української школи. За відсутності інформаційної довідки, дитина може скласти річне оцінювання з усіх предметів до початку або впродовж навчального року.

З української мови, літератури, історії України дитина має право скласти річне оцінювання та бути переведеною до наступного класу. Річне оцінювання також може проводитися до початку навчального року або протягом першого семестру, а форму проведення оцінювання (дистанційно або очно) обирає заклад освіти.

Що може містити інформаційна довідка

Інформаційну довідку зберігають в особистій справі учня або учениці. Вона має містити особисту інформацію (ім'я, прізвище, дату та місце народження учня/учениці), назву навчального закладу та період навчання, клас навчання, перелік предметів із зазначенням кількості годин і списком тем, результати навчання та система оцінювання закордонної школи, де вчилася дитина, дату видання, печатку та підпис.

Як перевестися на наступний рік

Переведення дитини на наступний рік здійснюється у звичайному порядку, якщо дитина навчалася за кордоном та/або в українській школі дистанційно, якщо дитина навчалася за сімейною формою навчання чи екстернатом в будь-який школі, або якщо вона навчалася в «Міжнародній українській школі» або в закладі-партнері. Якщо дитина навчалася за кордоном, то для переводу на наступний рік потрібна відповідна заява від батьків та інформаційна довідка.

Завершення навчання

Якщо дитина здобула базову/повну загальну освіту за кордоном і отримала відповідні документи, вони визнаються законодавством України.

Якщо дитина, перебуваючи за кордоном, навчалася в ліцензованому українському закладі освіти (зокрема дистанційно та екстерном), вона отримує свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України.

Якщо дитина не отримала документ про здобуття освіти, вона може скласти підсумкове річне оцінювання в одному з українських закладів освіти екстерном і отримати документ про освіту українського зразка.

Інтегровані предмети

Інтегровані предмети закордонних шкіл (наприклад, якщо в школах за кордоном замість фізики та хімії викладають загальний предмет science) зарахують, якщо в довідці буде перелік тем, які дитина вивчала. Якщо ні, тоді дитина складе оцінювання з цих предметів.

Чи підійдуть закордонні тести

Документи закордонних тестувань для вступу не є документами, що засвідчубть проходження навчання, а потрібні для конкурсної участі на зарахування до закладів вищої освіти. Тести для вступу в українські ЗВО – це НМТ. Їх також можна скласти, перебуваючи за кордоном.

Предмети для перескладання

Оцінювання проводять із тих предметів, яких не було у школі за кордоном. Аби визначити, з яких дисциплін необхідно його скласти, варто порівняти програми навчання. Винятком можуть бути предмети за вибором. Для кожного класу будуть різні предмети, проте зазвичай це українська мова та література, історія України та географія України.

У МОН наголошують, що школи не можуть відмовити в зарахуванні дітей. Потрібні предмети для зарахування школярі можуть скласти додатково та продовжити навчатися в Україні.