У ПФУ розповіли, як отримати тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти

Пенсійний фонд України розповів, як отримати тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Водночас задля захисту прав та законних інтересів дітей, коли батьки, які проживають окремо від дитини і не виконують своїх обов’язків, у законодавстві є механізм призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або місце проживання чи перебування їх невідоме.

Тимчасова державна допомога призначається дітям, віком до 18 років, коли:

- відомості про одного з батьків, який має сплачувати аліменти, внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

- стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

- місце проживання одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається з урахуванням майнового стану сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги:

для дітей до 6 років – 2 563,00 грн;

для дітей від 6 до18 років – 3 196,00 грн.

Розмір допомоги не може бути менший 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

для дітей до 6 років – 1 281,50 грн;

для дітей від 6 до18 років – 1 598,00 грн.

Перерахунок розміру тимчасової допомоги проводиться в разі:

- досягнення дитиною віку 6 років;

- встановлення нових розмірів прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців, починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

Виплата тимчасової допомоги припиняється в разі:

- встановлення місця проживання (перебування) одного з батьків, який зобов’язаний сплачувати аліменти за рішенням суду;

- досягнення дитиною 18-річного віку;

- виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів;

- влаштування дитини до установи (закладу) на повне державне утримання;

- усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

- відмови від стягнення аліментів;

- смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога, або смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти.

Для отримання допомоги потрібно подати заяву, до якої додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

декларація про доходи та майновий стан* осіб, які звернулися за призначенням допомоги;

довідка про доходи, у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в державних реєстрах.

Додатково надаються інші документи, які визначають право на отримання тимчасової допомоги:

заява у довільній формі, у якій зазначаються відомості, що дають змогу ідентифікувати одного з батьків, який має сплачувати аліменти;

копія рішення суду про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину (у разі відсутності відомостей про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину в Єдиному державному реєстрі судових рішень);

довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Звернутись за оформленням допомоги можна: