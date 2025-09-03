Президент Литви Гітанас Науседа закликає так звану "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Науседа, саме європейські країни можуть забезпечити "реальні гарантії безпеки" для України.

Він вважає, що миротворців необхідно розгорнути в Україні попри опозицію рф до цього рішення.

"Однак нам також необхідно вийти на новий рівень у нашій "коаліції рішучих" і не просто обмінюватися думками, а й дуже конкретно планувати роботу, планувати можливості та внесок, який кожна держава готова зробити", – підкреслив Науседа.