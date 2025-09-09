Застосунок Дія налічує майже 23 млн користувачів

Цифрові послуги у застосунку "Дія" щороку економлять Україні понад 6,5 млрд грн. Застосунок вже налічує 22,9 млн користувачів, пропонує 33 документи та понад 65 сервісів, а портал містить понад 150 послуг.
Про це передає кореспондент LIGA.net із презентації дослідження "Дія".
Від запуску онлайн-програм країна вже зекономила близько 26,5 млрд грн – це майже 0,35% ВВП у 2024 році. До 2035 року цифризація може додати до 6,4% ВВП.
На заході презентували результати дослідження компанії Civitta економічного та антикорупційного ефекту цифрових послуг у застосунку "Дія". Зокрема, воно показало, що цифровізація значно скорочує витрати часу та ресурсів для громадян, підвищує ефективність державних інвестицій та зменшує корупційні ризики.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023