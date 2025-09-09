Застосунок Дія налічує майже 23 млн користувачів

Цифрові послуги у застосунку "Дія" щороку економлять Україні понад 6,5 млрд грн. Застосунок вже налічує 22,9 млн користувачів, пропонує 33 документи та понад 65 сервісів, а портал містить понад 150 послуг.

Про це передає кореспондент LIGA.net із презентації дослідження "Дія".

Від запуску онлайн-програм країна вже зекономила близько 26,5 млрд грн – це майже 0,35% ВВП у 2024 році. До 2035 року цифризація може додати до 6,4% ВВП.

На заході презентували результати дослідження компанії Civitta економічного та антикорупційного ефекту цифрових послуг у застосунку "Дія". Зокрема, воно показало, що цифровізація значно скорочує витрати часу та ресурсів для громадян, підвищує ефективність державних інвестицій та зменшує корупційні ризики.