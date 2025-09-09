CNBC: Середь усіх країн ЄС Італія найбільш лояльно ставиться до мільярдерів

Італія з усіх країн Євросоюзу найбільш лояльно ставиться до мільярдерів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNBC.
Поки інші європейські держави посилюють податкове законодавство, Рим пропонує багатіям фіксовану ставку на закордонні доходи у 200 000 євро на рік.
Зазначається, що ця країна стала магнітом для багатьох багатих людей: єгипетського мільярдера Нассефа Савіріса та віцепрезидента Goldman Sachs Річарда Гнодде. За оцінками аналітиків, кількість мільярдерів в Італії може досягати 3600 осіб.
Через таку тенденцію ціни на житло в деяких регіонах країни різко зросли. Вартість квадратних метрів підвищилася в Мілані, Тоскані та Італійській Рів'єрі. У Ломбардії зростання склало 50% починаючи з 2017 року.
Противники м'якої податкової політики заявляють про зростання соціальної нерівності, а прихильники говорять про економічне стимулювання сфери туризму та послуг.
