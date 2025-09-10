Свириденко: Наш пріоритет незмінний - фінансування оборони та соціальних програм

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко передала представникам місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) лист з запитом стосовно нової програми співпраці.
Про це вона повідомила в Telegram-каналі у вівторок за результатами зустрічі із місією МВФ.
"Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку всі ці роки повномасштабного вторгнення. Але активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення", - написала чиновниця.
Під час зустрічі вона передала керівнику місії МВФ Ґевіну Ґрею лист із запитом про нову програму співпраці, яка має підтримати Україну протягом наступних кількох років.
Вона також зазначила, що під час розмови сторони обговорили проєкт держбюджету-2026.
"Наш пріоритет незмінний - фінансування оборони та соціальних програм. Для цього працюємо над пошуком внутрішніх ресурсів та мобілізацією міжнародного фінансування", - резюмувала Свириденко.
