Уряд України схвалив шість нових категорій для Міжнародного реєстру збитків

Невдовзі до Міжнародного реєстру збитків зможуть звернутися більше українців, які постраждали від російської агресії. Подати заяви на відшкодування матимуть можливість ще шість категорій громадян. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України, пише УНН.

"Розширюємо Реєстр збитків — незабаром у "Дії" зʼявляться шість нових категорій", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що кожен день війни — це нові втрати, новий біль, нові зруйновані життя. Тому важливо, щоб кожен, хто постраждав від дій агресора, подав заяву про завдану шкоду.

Відповідно уряд схвалив шість нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у "Дії".

Невдовзі зафіксувати злочини рф зможуть українці, які зазнали:

вимушеного переміщення за межі України;

насильницького переміщення або депортація дітей;

насильницького переміщення або депортація дорослих;

втрату житла або місця проживання;

втрату оплачуваної роботи;

втрата приватного підприємництва.

"Ми додатково повідомимо, коли подання заяв у "Дії" стане доступним за кожною з цих категорій. Слідкуйте за оновленнями", — додали у Мінцифри.