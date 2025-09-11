Уряд України схвалив шість нових категорій для Міжнародного реєстру збитків

Невдовзі до Міжнародного реєстру збитків зможуть звернутися більше українців, які постраждали від російської агресії. Подати заяви на відшкодування матимуть можливість ще шість категорій громадян. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації України, пише УНН.
"Розширюємо Реєстр збитків — незабаром у "Дії" зʼявляться шість нових категорій", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що кожен день війни — це нові втрати, новий біль, нові зруйновані життя. Тому важливо, щоб кожен, хто постраждав від дій агресора, подав заяву про завдану шкоду.
Відповідно уряд схвалив шість нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у "Дії".
Невдовзі зафіксувати злочини рф зможуть українці, які зазнали:
"Ми додатково повідомимо, коли подання заяв у "Дії" стане доступним за кожною з цих категорій. Слідкуйте за оновленнями", — додали у Мінцифри.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023