Урсула фон дер Ляєн: ЄС розглядає можливість пришвидшити відмову від російських викопних енергоносіїв

Європейський Союз розглядає можливість пришвидшити відмову від російських викопних енергоносіїв у межах 19-го пакета санкцій проти рф. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.
За її словами, у наступний пакет санкцій ЄС можуть увійти обмеження проти "тіньового" флоту рф і третіх країн, а також швидша поступова відмова від російського викопного палива.
ЄС вже заборонив імпорт сирої російської нафти морем, що становить понад 90% імпорту нафти з рф, і ввів динамічну цінову "стелю".
Крім цього, зараз блок веде переговори щодо юридичних пропозицій для повного припинення імпорту нафти й газу з росії до 1 січня 2028 року та припинення короткострокових контрактів з наступного року.
Новий пакет санкцій може прискорити цей процес, але Угорщина й Словаччина, які залежать від російських енергоносіїв, виступають проти цього кроку, бо він спричинить стрибок цін.
Наразі ці дві країни імпортують близько 200 000–250 000 барелів російської нафти на добу (приблизно 3% попиту ЄС).
Також очікується, що Європа закупить близько 13% газу в росії цього року, тоді як до початку повномасштабної війни цей показник становив 45%.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023