Урсула фон дер Ляєн: ЄС розглядає можливість пришвидшити відмову від російських викопних енергоносіїв

Європейський Союз розглядає можливість пришвидшити відмову від російських викопних енергоносіїв у межах 19-го пакета санкцій проти рф. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

За її словами, у наступний пакет санкцій ЄС можуть увійти обмеження проти "тіньового" флоту рф і третіх країн, а також швидша поступова відмова від російського викопного палива.

ЄС вже заборонив імпорт сирої російської нафти морем, що становить понад 90% імпорту нафти з рф, і ввів динамічну цінову "стелю".

Крім цього, зараз блок веде переговори щодо юридичних пропозицій для повного припинення імпорту нафти й газу з росії до 1 січня 2028 року та припинення короткострокових контрактів з наступного року.

Новий пакет санкцій може прискорити цей процес, але Угорщина й Словаччина, які залежать від російських енергоносіїв, виступають проти цього кроку, бо він спричинить стрибок цін.

Наразі ці дві країни імпортують близько 200 000–250 000 барелів російської нафти на добу (приблизно 3% попиту ЄС).

Також очікується, що Європа закупить близько 13% газу в росії цього року, тоді як до початку повномасштабної війни цей показник становив 45%.