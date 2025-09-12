Доходи росії від експорту нафти у серпні впали на 1 млрд доларів

У серпні доходи країни-агресора росії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів склали 13,5 млрд доларів. Це майже на 1 млрд доларів менше, ніж у липні цього року.
Про це агентство Reuters повідомило з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
У звіті МЕА йдеться, що в серпні доходи рф від експорту сирої нафти склали 8,76 млрд доларів. Це на 0,37 млрд доларів менше, ніж у липні.
Продаж нафтопродуктів у серпні приніс москві 4,76 млрд доларів. Це на 0,55 млрд доларів менше, ніж у попередньому місяці.
Дані МЕА також свідчать про скорочення обсягу експорту. Країна експортувала 4,7 млн барелів на добу нафти та 2,57 млн барелів на добу нафтопродуктів, що на 0,03 млн і 0,04 млн менше в порівнянні з липнем.
Агентство також повідомило, що росія скоротила постачання нафти та нафтопродуктів на 0,4 млн барелів на добу в Індію та на 0,2 млн барелів на добу в країни Близького Сходу. При цьому в неназвані країни відбулося збільшення постачань на 0,6 млн барелів на добу.
