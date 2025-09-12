МВФ: Потреби України у зовнішньому фінансуванні можуть перевищити попередні розрахунки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює, що потреби України у зовнішньому фінансуванні протягом 2026–2027 років можуть перевищити попередні розрахунки уряду на $10–20 млрд. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
За даними співрозмовників агентства, Кабмін і Міністерство фінансів України наполягають, що для двох років потрібно близько $37,5 млрд, тоді як у МВФ вважають, що ця сума буде суттєво більшою, з огляду на зростання військових витрат та інші потреби бюджету.
Остаточні цифри мають узгодити вже наступного тижня. Після цього Україна та МВФ звернуться до союзників, щоб обговорити шляхи отримання додаткового фінансування.
Нинішня програма МВФ обсягом $15,5 млрд майже вичерпана і діє до 2027 року. Вона розроблялася з припущенням, що війна завершиться цього року. Тепер український уряд прагне погодити нову програму до кінця 2025-го.
Водночас у МВФ висловлюють занепокоєння щодо окремих статей видатків, поміж них і перевірки виплат військовослужбовцям.
МВФ також рекомендує Україні зменшити рівень тіньової економіки, який уряд оцінює у понад 30% ВВП, і посилити податкові надходження.
Ситуацію ускладнює й те, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому обсяги фінансової допомоги від США скоротилися, і тепер основним донором для України залишається Європейський Союз.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023