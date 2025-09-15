Генштаб: Один день повномасштабної війни обходиться Україні у 172 млн доларів

Очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що один день повномасштабної війни з державою-агресором росією обходиться Україні у 172 млн доларів.

Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE під час конференції YES 2025.

Він підкреслив, оскільки на добу Україна потребує 172 млн доларів, своїми силами таке навантаження витримати неможливо.

"Саме тому важливо залучити фінансування партнерів для розвитку нашої оборонної промисловості та інноваційних технологій, які б дали Україні перевагу", – заявив він.

Також Гнатов зазначив, що Україна отримувала перевагу на полі бою там, де запроваджувала інноваційні рішення, але для їхньої повноцінної реалізації потрібне додаткове фінансування. Саме тому Україна звертається до партнерів.

"Нам не треба забувати, що впровадження інновацій – це шалені фінансові ресурси... Ведення війни проти такої великої і потужної за ресурсами країни, якою є країна-окупант рф – це надзвичайно дорого", – резюмував він.