EUROCONTROL: Аеропорт Стамбула в Туреччині знову визнано найзавантаженішим аеропортом у Європі

У європейському змаганні аеропорт Стамбула перевершив по визначенному аспекту аеропорти Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта та Хітроу столиці Великої Британії.

Передає УНН з посиланням на Anadolu Ajansı.

У новому звіті Європейської організації з безпеки повітряного руху (EUROCONTROL) вказано, що аеропорт Стамбула в Туреччині знову визнано найзавантаженішим аеропортом у Європі. Оцінено середню кількість щоденних рейсів - 1624.

Аеропорт Стамбула випередив аеропорти Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта та Лондона Хітроу. З середньою кількістю 1024 рейсів на день аеропорт Анталії став 9-м за завантаженістю аеропортом Європи. Крім того, серед 25 аеропортів світового масштабу аеропорт Стамбула, з середньою кількістю 821 вильотів на день у період з 1 по 7 вересня, посів 5-те місце у світі".

Стамбул, аеропорт
