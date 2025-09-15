EUROCONTROL: Аеропорт Стамбула в Туреччині знову визнано найзавантаженішим аеропортом у Європі

У європейському змаганні аеропорт Стамбула перевершив по визначенному аспекту аеропорти Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта та Хітроу столиці Великої Британії.
Передає УНН з посиланням на Anadolu Ajansı.
У новому звіті Європейської організації з безпеки повітряного руху (EUROCONTROL) вказано, що аеропорт Стамбула в Туреччині знову визнано найзавантаженішим аеропортом у Європі. Оцінено середню кількість щоденних рейсів - 1624.
Аеропорт Стамбула випередив аеропорти Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта та Лондона Хітроу. З середньою кількістю 1024 рейсів на день аеропорт Анталії став 9-м за завантаженістю аеропортом Європи. Крім того, серед 25 аеропортів світового масштабу аеропорт Стамбула, з середньою кількістю 821 вильотів на день у період з 1 по 7 вересня, посів 5-те місце у світі".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023