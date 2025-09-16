Укрзалізниця: шахеди масовано атакують наші ключові залізничні станції

Із липня росія розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру, зокрема на ключові вузлові станції.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях", - підкреслив Перцовський.
За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.
"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", – додав Перцовський.
Він відзначив героїзмом співробітників Укрзалізниці, які не бояться повторних ударів, виходять і відновлюють інфраструктуру.
"Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця".
