Інформаційна агенція Reuters і дослідник Гарварду Фред Хейдінг показали, як популярні чат-боти можуть допомагати у шахрайстві. Журналісти попросили Grok, ChatGPT, Meta AI, Claude та DeepSeek створити фішингові листи для літніх людей – під виглядом благодійних організацій, банків або податкових служб.
Зі 108 літніх учасників, віком 60 років, близько 11% відкрили посилання в цих листах. Деякі боти показали, що можна обманювати людей. DeepSeek придумав "Cover-Up", щоб після введення даних жертву переспрямовували на справжній сайт і вона не одразу зрозуміла шахрайство.
ChatGPT, Grok і Meta AI створювали фейкові листи від податкової служби та великих банків із погрозами штрафів чи блокування рахунків. Дослідження виявило, що чат-боти поводяться непередбачувано. Інколи вони відмовлялися виконувати шкідливі запити, інколи – погоджувалися.
ФБР попереджає, що шахраї вже використовують штучний інтелект для масштабних фішингових атак, особливо проти літніх людей. Як передає Reuters, дослідники й фахівці з кібербезпеки закликають компанії та регуляторів посилити заходи безпеки, адже старші громадяни залишаються однією з найуразливіших груп.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023