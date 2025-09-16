Інформаційна агенція Reuters і дослідник Гарварду Фред Хейдінг показали, як популярні чат-боти можуть допомагати у шахрайстві. Журналісти попросили Grok, ChatGPT, Meta AI, Claude та DeepSeek створити фішингові листи для літніх людей – під виглядом благодійних організацій, банків або податкових служб.

Зі 108 літніх учасників, віком 60 років, близько 11% відкрили посилання в цих листах. Деякі боти показали, що можна обманювати людей. DeepSeek придумав "Cover-Up", щоб після введення даних жертву переспрямовували на справжній сайт і вона не одразу зрозуміла шахрайство.

ChatGPT, Grok і Meta AI створювали фейкові листи від податкової служби та великих банків із погрозами штрафів чи блокування рахунків. Дослідження виявило, що чат-боти поводяться непередбачувано. Інколи вони відмовлялися виконувати шкідливі запити, інколи – погоджувалися.

ФБР попереджає, що шахраї вже використовують штучний інтелект для масштабних фішингових атак, особливо проти літніх людей. Як передає Reuters, дослідники й фахівці з кібербезпеки закликають компанії та регуляторів посилити заходи безпеки, адже старші громадяни залишаються однією з найуразливіших груп.