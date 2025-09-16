Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

В Україні запускають завод з виробництва будівельних матеріалів

112

У Козлівській громаді на Тернопільщині готуються до запуску заводу з виробництва будівельних матеріалів. Реконструкція підприємства, яка була розпочата ще у 2016 році, вийшла на фінішну пряму: його готовність становить понад 90%.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

За його словами, завод вироблятиме рядову цеглу та керамоблоки, які здатні задовольнити потреби промислового, житлового та аграрного будівництва. Його потужність — до 30 мільйонів умовної цегли на рік.

Планується, що після запуску на підприємстві працюватиме близько 50 людей. Виробництво буде максимально автоматизованим, з використанням місцевої сировини.

Основне джерело енергії — газ, проте розглядається можливість переходу на альтернативне паливо — пелети.

"Це стратегічно важливий об’єкт для економіки регіону: нові робочі місця, надходження до бюджету, зміцнення промислового потенціалу", - зазначив Негода.

завод
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 16 сентября 2025
Понедельник, 15 сентября 2025
Воскресенье, 14 сентября 2025
Суббота, 13 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023