Федерація роботодавців закликає до системної державної підтримки Укрзалізниці

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив про необхідність системної державної підтримки АТ «Укрзалізниця».

Він наголосив, що нинішня модель, коли компанія покриває збитки від пасажирських перевезень за рахунок прибутків від вантажних, є нежиттєздатною.

«Залишати «Укрзалізницю» сам на сам із цією проблемою небезпечно. Без можливості інвестувати компанія буде змушена недофінансовувати необхідні капітальні вкладення, що призведе до зниження ефективності. А експортно-орієнтовані галузі постійно опиняються під ризиком зростання тарифів, які безпосередньо б’ють по їх конкурентоздатності», – зазначив Іллічов.

На його думку, підтримка «Укрзалізниці» – це не дотація, а внесок у обороноздатність країни, стабільність експорту, валютні надходження, збереження робочих місць і відновлення економіки.

ФРУ пропонує закріпити довгострокову модель взаємодії у форматі меморандуму між урядом та «Укрзалізницею» щонайменше на три роки. Це дозволить збалансувати доходи й витрати у пасажирському сегменті, знизити фінансові ризики, планувати інвестиції, укладати стабільні контракти з партнерами та своєчасно відновлювати критичну інфраструктуру.

«Стабільність транспортної логістики – це питання обороноздатності та економіки», – підкреслив Іллічов.