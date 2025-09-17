У Вашингтоні відбулася перша міжнародна презентація можливостей українського агропродовольчого сектору в рамках ініціативи Taste Ukraine. Її мета – розширити присутність бізнесу за кордоном, а також допомогти просуванню продуктів та інновацій України на глобальних ринках.

Про те, якими є плани та очікування від проєкту, розповіла в ексклюзивному коментарі Укрінформу ініціаторка Taste Ukraine, президентка Ukrainian Food Manufacturers Alliance (UFMA) Руслана Римарська.

За її словами, Вашингтон – це лише старт, далі презентації проходитимуть в інших містах Північної Америки, а також на інших континентах, «щоби показати, що Україна здатна не лише вирощувати, а й переробляти, створювати та вражати».

Захід у вівторок пройшов в Українському домі в Вашингтоні за підтримки Посольства України в США. На ньому були представлені 30 вітчизняних компаній, у тому числі великі підприємства, такі як агротехнологічна компанія MHP, виробник олії Oliyar, інноваційна біотехнологічна компанія Enzym та інші. Загалом, були презентовані 228 продуктів української харчової галузі.

«Власне, чому Вашингтон став першим, бо ідея цього проєкту полягає в тому, щоб організовувати майданчики для B2B (Business-to-Business) спілкування, а також зустрічей стейкхолдерів (зацікавлених сторін – ред.) у країнах, які є стратегічними партнерами – там де ми можемо заповнити прогалини, там, де є ринки»,- пояснила Руслана Римарська. Тож, за її словами, в столиці США, фактично, «створюється хвиля, яку далі потрібно наповнювати життям та подальшими діями».

У цьому контексті вона зауважила, що її альянс розглядає Північну Америку, зокрема, Сполучені Штати й Канаду як ринки, що становлять найбільший інтерес для українських виробників. Вона також зазначила, що на захід були запрошені американські ритейлери, імпортери й дистриб'ютори, але не всі могли приїхати. «Дехто з них написав, що не зможе бути тут, але вони мають зацікавленість, тож ми домовилися, що проведемо онлайн-дзвінки», - зауважила ініціаторка проєкту.

Далі планується провести подібні презентації в кількох інших містах Сполучених Штатів, зокрема, Х’юстоні, Сан-Франциско, Чикаго. У цих регіонах зосереджуються американські виробництва, з якими можна й потрібно налагоджувати діалог, пояснила Руслана Римарська.

У грудні, продовжила вона, заплановане відвідування Канади в рамках форуму Rebuild Ukraine Business Conference 2025: «Ми маємо періодично комунікувати із зацікавленими сторонами, нагадувати про себе, і в такий спосіб налагоджувати довірливі відносини й партнерство».

Паралельно, за словами ініціаторки Taste Ukraine, започаткована співпраця зі Швецією. Учасники альянсу UFMA зараз реалізують цей проєкт і деякі з них уже планують укласти контракти.

«Ми запустили також програму виходу на ринок Німеччини, це один зі стратегічних ринків Європейського Союзу, де ми починаємо будувати діалог»,- продовжила Римарська.

Загалом же, за її словами, у фокусі уваги також – країни Середнього Сходу й Південно-Східної Азії, в тому числі Індонезія й Малайзія, що для дуже багатьох виробників є цікавим ринком з великим потенціалом.