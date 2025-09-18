Костенко: В Україні офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу українців віком від 60 років

В Україні офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом українців віком від 60 років. Територіальні центри комплектування отримали алгоритм дій зарахування таких людей на службу.

Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко у Facebook.

«До військових частин і ТЦК та СП вже розіслано Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів», – написав Костенко.

Варто зазначити, що відповідно до нового закону, під час воєнного стану чоловіки та жінки, які досягли 60 років, зможуть служити за контрактом за умови медичного підтвердження придатності до служби. Укладення контракту можливе лише з письмової згоди командира частини, а для офіцерів – додатково з погодженням Генштабу ЗСУ або керівного органу військового формування.

Новоприйняті військовослужбовці проходитимуть двомісячний випробувальний термін, протягом якого у разі невідповідності вимогам контракт може бути розірваний достроково. Закон не встановлює граничного віку для контрактної служби цієї категорії.