Міністр сільського господарства: Торговельний дефіцит в Румуніі пов’язан з тим, що громадяни споживають багато імпортних продуктів

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу повʼязав торговельний дефіцит країни з тим, що громадяни споживають надто багато імпортних продуктів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На пресконференції в середу Барбу попросили прокоментувати торговельний дефіцит – тобто те, що Румунія імпортує набагато більше продуктів харчування, ніж експортує.

"Якщо ми хочемо їсти французький сир, якщо ми хочемо їсти авокадо і не хочемо їсти помідори та сир від румунських селян, то, звичайно, дефіцит, торговельний баланс, зросте", – відповів він.

"Ви не можете сказати мені, що ви йдете в магазин роздрібної торгівлі або на ринок в Румунії і не знаходите румунський коров'ячий або овечий сир", – додав міністр.

Далі він сказав журналістам, що "один плід авокадо коштує стільки ж, скільки 3 кілограми помідорів з Румунії".

Один із журналістів на пресконференції одразу ж поправив Барбу, сказавши, що той "давно не був на ринку" і не знає, що кілограм помідорів коштує понад 6 румунських леїв, а плід авокадо – близько 5-7 леїв.

Румунія
