ЄС посилить санкції проти росії та нові обмеження проти Китаю та Індії

Євросоюз готує посилення санкцій проти росії та нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. Зокрема, їхні банки та НПЗ потраплять до "чорного списку" ЄС, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

В межах нового пакета санкцій проти росії ЄС внесе до "чорного списку" кілька китайських та індійських банків, а також нафтопереробні заводи, що приймають російську нафту.

Утім, ЄС не буде вводити проти Китаю та Індії додаткові мита, попри те, що на такий крок його підштовхує Вашингтон.