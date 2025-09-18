Верещинська: Лібералізація українського ринку електроенергії позитивно вплине на інвестиційний клімат

Повна лібералізація ринку електроенергії та відмова від неринкових механізмів, зокрема від цінових обмежень, є неминучими кроками для України на шляху до інтеграції з європейським енергоринком.
Про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська.
«Загалом, вже багато років ми послідовно виступаємо за повну лібералізацію ринку електроенергії, відмову від неринкових механізмів, якими є насправді цінові обмеження на ринку або ж принаймні їхнє розширення таким чином, аби вони якомога менше впливали на ринкову ситуацію загалом і на поведінку гравців на ринку. Власне, це і відбувається. Ми від цінових обмежень точно відмовимося, тому що це частина наших євроінтеграційних зобов'язань, тому це станеться в певний момент. Очевидно, що, вірогідно, регулятор вважає, що це занадто ризиковано так різко зробити ще й під час війни», — наголосила вона.
Верещинська підкреслила, що лібералізація ринку позитивно вплине на інвестиційний клімат.
«Все, що про лібералізацію ринку, впливає добре на інвестиційний клімат, тому що підвищення прозорості, передбачуваності на ринку – це добре для інвесторів. Це добре для приватних компаній, які можуть абсолютно очікувано, прозоро вести бізнес в Україні, тому для них це точно величезний плюс», — зазначила директорка ЄУЕА.
Нагадаємо, експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп також вважає, що Україна має адаптувати своє регулювання до європейських правил, аби стати повноцінною частиною європейського ринку, зокрема, скасувати граничні ціни на електроенергію.
