З початку року майже 4 тисячі ветеранів скористалися можливостями безоплатного професійного навчання

98

З початку 2025 року 3817 ветеранів та осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок війни, скористалися можливостями безоплатного професійного навчання завдяки експериментальному проєкту від Державної служби зайнятості. Це 3444 учасники бойових дій та 373 особи з інвалідністю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення служби зайнятості.

Згідно з даними, 91% учасників програми підвищують свою кваліфікацію, а 9% опановують нову професію. Найбільшим попитом серед них користуються освітні програми з психології, домедичної допомоги, керування безпілотниками, а також основи підприємництва та бізнес-планування.

Навчання проводиться в Центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, які розташовані у восьми містах України: Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, Рівному, Сумах та Івано-Франківську.

Протягом навчання учасникам бойових дій та особам, які супроводжують людей з інвалідністю І групи, надається безкоштовне проживання та компенсується вартість проїзду. Після завершення навчання видається документ державного зразка.

Заявку на участь можна подати онлайн через офіційний сайт Державної служби зайнятості або офлайн у будь-якому центрі зайнятості.

служба зайнятості
Капитал
