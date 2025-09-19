Гетманцев: Реальна вартість продуктів харчування вища, ніж пропонований урядом розмір прожиткового мінімуму

Реальна вартість продуктів харчування станом на червень 2025 року була вищою, ніж пропонований урядом розмір прожиткового мінімуму.

Цифри говорять самі за себе, повідомив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Соціальний захист у державному бюджеті починається із теми прожиткового мінімуму. За розрахунками уряду, прожитковий мінімум у розрахунку на одну особу на місяць має становити 3 209 грн. Це при тому, що, за розрахунками Міністерства соціальної політики, лише реальна вартість тільки продуктів станом на червень поточного року була вищою, ніж пропонований урядом розмір прожиткового мінімуму для кожної з основних соціальних та демографічних груп населення на 2026 рік", - наголосив він.

Гетманцев порівняв цифри розміру прожиткового мінімуму у проєкті закону "Про державний бюджет на 2026 рік" і суми, які людина витрачає на їжу:

прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років - 2817 грн, реальна вартість продуктів - 4482 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 3512 грн; вартість продуктів - 6044 грн;

для працездатних осіб - 3328 грн; вартість продуктів - 4794 грн;

для осіб, які втратили працездатність - 2596 грн; вартість продуктів - 3786 грн.

"Загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня наступного року має бути не менше середнього показника витрат на продукти - 4700 грн. Пропоную спільно з урядом передбачити в бюджеті графік зростання прожиткового мінімуму і відповідних соціальних допомог впродовж 2026 року, починаючи з 4700 грн як стартового розміру прожиткового мінімуму у наступному році", - додав очільник податкової та митної політики.