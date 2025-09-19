ОГП: Понад 211 тисяч злочинів, пов’язаних з російською агресією вже зареєстровано в ЄРДР

В Україні понад 211 тисяч злочинів, пов’язаних з російською агресією вже зареєстровано в ЄРДР, понад 180 тисяч них – воєнні злочини. Про це сказав начальник відділу взаємодії з міжурядовими, державними та неурядовими організаціями управління організаційно-методичного та аналітичного забезпечення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора (ОГП) Олександр Зюзь під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.

«Понад 211 тисяч злочинів, пов’язаних з російською агресією вже зареєстровано в ЄРДР, понад 180 тисяч них – воєнні злочини. З такою кількістю складно будь-якій системі. Навантаження на слідчих та прокурорів – шалене», – зазначив Зюзь.

За його словами, прокуратура в своїй роботі досить часто використовує цифрові рішення.

«Найяскравішим прикладом успішного застосування цифрових рішень є вирок Дарницького суду стосовно військового комісару Криму, коли більшість справи була побудована на доказах з відкритих джерел, бо ми не маємо доступу до тієї території», – зазначив Зюзь.