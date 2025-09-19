Гетманцев: Підвищення зарплат вчителів — позитивне рішення, хоча розмір ще не відповідає рівню, який би робив цю професію привабливою

В Україні урядова ініціатива з підвищення оплати праці в освітній сфері торкнеться не всіх у 2026 році. Кабінет міністрів в ухваленому проєкті Державного бюджету на наступний рік не передбачив перегляду заробітної плати для низки працівників.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що рішення про підвищення не стосується працівників дошкільних закладів та викладачів закладів вищої освіти.

"Підвищення заробітних плат вчителів — позитивне рішення, хоча розмір ще не відповідає тому рівню, який би робив цю професію привабливою. Однак, сфера освіти — це не лише вчителі шкіл. Уряд замовчує, що фахівці дошкільних закладів та викладачів ЗВО (заклад вищої освіти) ніякого підвищення не отримають", — повідомив він.

Гетманцев пояснив, що зарплати вищевказаних працівників прив’язані до Єдиної тарифної сітки (ЄТС), а посадовий оклад, встановлений в Держбюджеті для цих розрахунків, фактично не зазнав змін.

Очікується, що посадовий оклад для першого розряду з 1 січня 2026 року становитиме 3,47 тис. грн. Тобто йдеться про підвищення на 275 грн проти 2025 році (3195 грн).

"А це означає, що всі зарплати в дошкільних навчальних закладах будуть розраховані саме з цієї суми, тобто збільшення хоча б на 30% для них не відбудеться", — зазначив керівник комітету.

Він нагадав, що нині вихователь в дошкільних закладах — спеціаліст вищої категорії з 20-річним стажем роботи та усіма надбавками отримує заробітну плату у розмірі 9,5 тис. грн "на руки" (тарифний розряд 14 є найвищим для вихователя). Проте є й нижчі виплати — у 8,5 тис. грн для 11 тарифного розряду, що фактично дорівнює мінімальній заробітній платі.

Щодо викладачів закладів вищої освіти, то, відповідно до проєкту, посадовий оклад асистента перебуває практично на рівні мінімальної зарплати (9,68 тис. грн), доцента — 11,86 тис. грн, професора — 12,63 тис. грн.

"Які вимоги ми можемо ставити до людей із такими зарплатами? Як можна розвивати науку за такі зарплати та вчити якісно нашу молодь? Більше того, рівень оплати праці у сфері освіти відстає від середньої заробітної плати в інших секторах економіки майже на 50%. Тож для справедливості необхідно хоча б в текстовій частині бюджету передбачити обов’язкове встановлення для усієї сфери освіти таких же надбавок, як і для вчителів", — додав Гетманцев.