Україна нарощує виробництво ракет "Фламінго"

Розробник ракети "Фламінго" компанія Fire Point нарощує виробництво. Наразі підприємство виготовляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповіла CТО компанії Ірина Терех.

У серпні компанія виготовила 30 ракет. За словами Терех, здешевленню сприяє власна технологія композитного виготовлення крил, яка скорочує цикл виробництва з семи днів до двох годин. Це дає змогу зменшити собівартість без втрати ефективності.

Компанія також робить акцент на роботизації виробництва та унікальних технологіях карбонової намотки.