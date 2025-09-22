CNN: Захист від російських дронів коштував Польщі понад мільярд доларів

Експерти відзначають, що захист від дронів рф у Польщі був ефективним, але коштував понад мільярд доларів через застарілі технології НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Після того, як майже два десятки російських безпілотників вторглися на територію Польщі, у Європі почали серйозно обговорювати, чи готовий альянс протистояти зростаючій загрозі.

CNN зазначає, що для рф цей експеримент виявився дешевим, адже українські розвідники оцінюють вартість дронів типу "Гербер" лише у 10 тисяч доларів за штуку, тоді як реакція НАТО коштувала мільйони.

"Асиметрія витрат не працює", - говорить експерт лондонського аналітичного центру RUSI Роберт Толласт.

Він відзначив, що ефективність захисту була, але ціна такого підходу перевищила мільярд доларів, що робить його неприйнятним для регулярного використання.

Експерти відзначають, що багато оборонних технологій НАТО не враховували асиметричну загрозу дронів. Генеральний директор MARSS Йоганес Пінл пояснив, що значну частину польського кордону вже можна було б закрити "дрон-стіною" - багаторівневою мережею виявлення та перехоплення.

Водночас Пінл зазначає, що закупівельні системи НАТО «на рівні 80-х років». Сучасні перехоплювачі з штучним інтелектом у Європі ще не мають офіційних технічних характеристик, хоча MARSS працює з ними роками.

Толласт наголошує на необхідності комбінувати дорогі засоби оборони, такі як F-35 і батареї Patriot, з менш надійними, але дешевшими перехоплювачами дронів. За його словами, досвід України показав, що експерименти з технологіями нижчого рівня дають критично важливі дані для ефективної оборони.