Улютін: Рада може підвищити розмір прожиткового мінімуму, наблизивши його до фактичного рівня

У Верховній Раді перебувають законопроєкти, які пропонують встановлювати прожитковий мінімум на рівні фактичного споживчого кошика та повернути йому соціальне призначення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна.

Наразі прожитковий мінімум використовується переважно як розрахункова величина для різних виплат, що нівелює його соціальну функцію.

Для розв’язання цієї проблеми у законопроєктах №13466–13469 пропонується:

запровадити базову величину як умовну грошову одиницю без соціального навантаження;

підвищити розмір прожиткового мінімуму, наблизивши його до фактичного рівня.

За словами міністра, без ухвалення цих змін перегляд прожиткового мінімуму неможливий, оскільки це створить значний тиск на державні та соціальні бюджети.

При цьому, згідно з поданим урядом до парламенту проєктом Держбюджету на 2026 рік, пропонується з 1 січня 2026 року встановити прожитковий мінімум на рівні: