Мінфін Британії запропонував план фінансування України за рахунок заморожених російських державних активів

Уряд Великої Британії розглядає план фінансування України за рахунок заморожених у країні російських державних активів на мільярди фунтів стерлінгів, пише Politico.
Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила цю ініціативу на зустрічі міністрів фінансів ЄС у Копенгагені. Вона наголосила, що кредити відповідатимуть міжнародному праву та не передбачатимуть остаточної конфіскації російських коштів.
Зазначається, що хоча левова частка російських активів — 185 мільярдів євро — заморожена в ЄС у бельгійському депозитарії Euroclear, ще близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів зберігається у Великій Британії. Саме вони можуть стати основою так званої програми "репараційних кредитів". Цей механізм планують узгодити з аналогічною ініціативою Євросоюзу.
У рамках запропонованої ЄС схеми Брюссель може надати Україні до €172 млрд кредитів, замінюючи російські заморожені кошти на безпроцентні облігації. Такий крок, на думку європейських чиновників, дозволить уникнути звинувачень у прямій конфіскації активів.
Водночас приватний депозитарій Euroclear, де зберігається €185 млрд російських активів, попередив про можливі юридичні ризики та шкоду для фінансової стабільності.
Рівз наголосила, що Велика Британія підтримає лише ті варіанти, які є "економічно та фінансово відповідальними".
Європа шукає нові джерела фінансування для України, адже у 2025 році Київ очікує значний бюджетний дефіцит. Нещодавно погоджений кредит G7 на €45 млрд майже повністю вичерпано.
Наразі ЄС використовує лише відсотки від заморожених активів для обслуговування своєї частки позики, але питання залучення основної суми залишається спірним.
Президент Європейського центробанку Крістін Лагард висловила сумніви щодо планів із "репараційними кредитами", наголосивши на необхідності чіткої письмової документації та узгодження з усіма країнами-членами.
