Bloomberg: ЄС готує введення обмежень імпорту нафти через нафтопровід «Дружба»

Європейський Союз готує план щодо введення обмежень імпорту нафти через нафтопровід «Дружба», з якого отримують постачання Угорщина та Словаччина.
Про це повідомляє агеція Bloomberg.
Зазначається, що ЄС розглядає заходи, спрямовані на обмеження імпорту нафти в тому числі через «Дружбу». Цей крок може дуже сильно вплинути на обсяги постачань, або навіть взагалі припинити їх.
Співрозмовники видання наголосили, що Будапешт та Братислава, які постійно блокують заходи, спрямовані на позбавлення залежності від імпорту енергоресурсів з рф, навряд чи зможуть завадити новій ініціативі, оскільки плани відокремлено від основного нового 19-го санкційного пакета.
Нагадаємо, торгівельні заходи приймаються на рівні столиць країн-членів ЄС, тому думка Словаччини або Угорщини не матиме жодної ваги, для цього не потрібне одноголосне ухвалення.
Блокування постачань російської нафти через «Дружбу» та нові санкції дозволять ЄС виконати ключову вимогу, яку висунув президент США Дональд Трамп - відмовитися від російських енергоресурсів.
Видання нагадує, що Угорщина та Словаччина досі залишаються єдиними країнами ЄС, які все ще імпортують трубопровідну нафту.
