Адвокатка розповіла українцям у Німеччині про умови виходу на пенсію

У той час, як у частини пенсіонерів виплати з 1 вересня зросли, через війну тисячі українців були змушені переїхати за кордон і будувати нове життя. Одним із найактуальніших питань для людей старшого віку стало отримання пенсійних виплат у країнах Європейського Союзу.

Як пише УНІАН, умови виходу на пенсію в Німеччині пояснила адвокатка Ольга Брус.

За словами експертки, оскільки між Україною та Німеччиною немає домовленості про зарахування стажу, українські роки роботи не враховуються у німецькій системі.

Щоб мати право на пенсію, необхідно як мінімум п’ять років бути офіційно працевлаштованим у Німеччині та сплачувати внески до місцевого Пенсійного фонду.

При цьому у німецькому законодавстві немає поняття «мінімальної пенсії» — розмір виплат визначається індивідуально для кожного громадянина, залежно від його заробітку та сплачених внесків.

Вік виходу на пенсію у ФРН поступово підвищується. У 2024 році він перевищував 65 років, у 2025-му — вже понад 66. Планується, що до 2031 року офіційний пенсійний вік становитиме 67 років.