У австрійському енергетичному концерні OMV викрили російського шпигуна

Австрійські спецслужби викрили співробітника енергетичного концерну OMV, який передавав конфіденційну інформацію російському дипломату. Про це повідомляє Profil, пише УНН.

"Багаторічний працівник OMV виявився російським "кротом", який за допомогою співробітника російського посольства підривав діяльність критично важливого інфраструктурного підприємства. Останнього, ймовірно, буде вислано з країни", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) проводило багатомісячне стеження за працівником OMV, зацікавившись його частими зустрічами зі співробітником посольства рф у Відні, який вже значився у списках кількох західних спецслужб як ймовірний агент фсб.

Підозрюваний у шпигунстві працівник OMV мав доступ до стратегічних проєктів компанії, зокрема до планів щодо відмови від російського газу та до багатомільярдної угоди з нафтовим гігантом Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). "Ймовірний шпигун мав значні знання: він постійно курсував між Абу-Дабі й Австрією, а у Відні зустрічався зі своїм "другом" із посольства, детально звітуючи про справи", - йдеться у статті.

Під час обшуку в його помешканні вилучено великий обсяг внутрішніх та класифікованих документів, що стосуються діяльності OMV та її партнерів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Наразі матеріали аналізуються слідством.

За інформацією Рrofil, підозрюваний – уродженець Східної Європи, який отримав австрійське громадянство.

OMV підтвердила звільнення працівника та заявила про повну співпрацю з правоохоронними органами.

Міністерство закордонних справ Австрії звернулося до росії з вимогою зняти дипломатичний імунітет з підозрюваного у шпигунстві співробітника посольства з тим, щоб він міг постати перед австрійським правосуддям.

"росія, очікувано, ніяк не відреагувала і навряд чи зробить це у відведений термін. Тоді, згідно зі ст. 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, дипломат автоматично стає persona non grata і повинен негайно залишити країну", - йдеться у статті.