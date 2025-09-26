Войти

Євростат: Загальний обсяг товарів, перевезених автомобільним транспортом у країнах ЄС, скорочується

106

У 2024 році загальний обсяг товарів, перевезених автомобільним транспортом у країнах ЄС, скоротився на 0,7% порівняно з 2023 роком. Однак з 2020 року кількість тонно-кілометрів (ткм) зростає в середньому на 0,1% щорічно. Тобто обсяг вантажу зменшився, тоді як відстань, навпаки, стає довшою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Найбільшу частку серед перевезених вантажів складали металеві руди, продукція гірничодобувної промисловості та розробки кар'єрів — 3,01 млрд тонн, або 23,0% від загального обсягу. Далі йшли харчові продукти, напої та тютюнові вироби (1,59 млрд тонн, 12,2%) та інші неметалеві мінеральні продукти (1,56 млрд тонн, 11,9%).

Натомість кількість тонно-кілометрів зросла: торік цей показник був на 0,7% вищим, ніж у 2023 році. Лідируючою категорією товарів були харчові продукти, напої та тютюнові вироби з показником 312,2 млрд ткм, що становить 16,7% від загальної кількості.

Найвищу частку перевезень небезпечних вантажів зафіксовано у Фінляндії (8,4%), Бельгії (6,4%) та Данії (5,6%). Литва, Португалія та Словаччина були єдиними країнами, де частка таких перевезень залишалася нижче 2% як у 2023-му, так і у 2024 роках.

За період 2020-2024 років 15 країн ЄС показали позитивну динаміку перевезень небезпечних вантажів. Найвищі темпи зростання спостерігалися в Болгарії (+13% на рік), Румунії (+9,6%) та Литві (+8,1%). Найбільше скорочення за цей же період зафіксовано в Португалії (-11,6%), Хорватії (-11,3%), на Кіпрі (-11,2%) та в Люксембурзі (-10,8%).

Євростат
