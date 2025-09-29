Свириденко: Працюємо, щоб Україна була готова до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

Уряд працює, щоб Україна була готова до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"росіяни продовжують обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Реакція у таких випадках має бути швидка, світло і тепло мають бути забезпечені незалежно від обставин та дій ворога. І це те, над чим ми працюємо — особлива увага до прифронтових регіонів", - написала вона у телеграм у неділю.
Свириденко повідомила, що напередодні в Чернігові провели засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону.
"Стабільне проходження опалювального сезону — ключова тема. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікуємо до 15 жовтня завершення всіх процедур", - зазначила вона.
Також цього тижня Уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення у прифронтових громадах.
Крім того, за її інформацією, перевіряється готовності мережі Пунктів незламності щодо створення умов для постійної роботи, "якщо виникне така потреба".
"Окрема увага на нарощування потужностей розподіленої генерації", - наголосила очільниця уряду.
Крім того, створюються можливості для підготовки до зими на рівні громад. ОСББ та ЖБК можуть використовувати "Доступні кредити 5-7-9%" для встановлення власних альтернативних джерел енергії. "Працюємо над покращенням доступу до програми", - написала вона.
"Зимова стійкість — один з пріоритетів Уряду. Ворогу не вдасться позбавити нас тепла і світла. Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими", - заявила Свириденко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023