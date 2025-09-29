Войти

Свириденко: Працюємо, щоб Україна була готова до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

108

Уряд працює, щоб Україна була готова до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"росіяни продовжують обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Реакція у таких випадках має бути швидка, світло і тепло мають бути забезпечені незалежно від обставин та дій ворога. І це те, над чим ми працюємо — особлива увага до прифронтових регіонів", - написала вона у телеграм у неділю.

Свириденко повідомила, що напередодні в Чернігові провели засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону.

"Стабільне проходження опалювального сезону — ключова тема. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікуємо до 15 жовтня завершення всіх процедур", - зазначила вона.

Також цього тижня Уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення у прифронтових громадах.

Крім того, за її інформацією, перевіряється готовності мережі Пунктів незламності щодо створення умов для постійної роботи, "якщо виникне така потреба".

"Окрема увага на нарощування потужностей розподіленої генерації", - наголосила очільниця уряду.

Крім того, створюються можливості для підготовки до зими на рівні громад. ОСББ та ЖБК можуть використовувати "Доступні кредити 5-7-9%" для встановлення власних альтернативних джерел енергії. "Працюємо над покращенням доступу до програми", - написала вона.

"Зимова стійкість — один з пріоритетів Уряду. Ворогу не вдасться позбавити нас тепла і світла. Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими", - заявила Свириденко.

